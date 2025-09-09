ördög nóranánási pál
Szórakozás

Nánási Pál elmondta, mi miatt szoktak konfliktusaik lenni Ördög Nórával

Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 09. 09. 12:20
Varga Jennifer / 24.hu

Nemrég Nánási Pál volt Palik Lászlóék vendége a Három Igazság című műsorban. A beszélgetés alkalmával az is szóba került, hogy mi szokott konfliktusforrás lenni a fényképész és felesége, Ördög Nóra között a hétköznapokban – szúrta ki a Blikk.

Azt kell mondjam – nektek nem kell bemutatni a Nórit –, ő egy olyan hihetetlen energiákkal rendelkező nő, hogy az valami eszeveszett. Gyakorlatilag soha, de soha nem fogynak el az energiái. Ez ebből a szempontból nehéz nekem, mert én egy olyan fiú vagyok, akinek lassabbak a gondolatai is, kevésbé gyorsan jönnek, mint az övé. Ez húzott engem rettenetesen előre az elején, pont ehhez volt nagyon jó kapcsolódni, de most már egy kicsit – ugye 52 éves vagyok – lassítanék, viszont a Nóri az iszonyatosan megy.

Mint mondja, a felesége hetekig elvan napi négy-öt óra alvással, ami nem is látszik meg rajta, ezt pedig Nánási fantasztikusnak tartja. A téma kapcsán a fotós azt is hozzátette: ő hiába húzná be időnként a féket, Ördög Nóra nem áll meg.

Nem idomul. Ha valamiből konfliktusaink vannak, az pont ez, hogy ő nem lassít. Tehát vagy felugrom a száguldó vonatra, vagy ott maradok az állomáson

– fogalmazott a podcastben.

Nánási egyébként szívesen fotózza a feleségét: a múlt héten holdfényben készült képeket posztolt a műsorvezetőről az Instagramra, követői nagy örömére.

Kapcsolódó
„Erotikus, művészi, festményszerű” – Nánási Pál Ördög Nórát fotózta a holdfényben, követői imádják a képeket
Születtek persze olyan képek is, amit már nem mutatott meg követőinek.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025

Friss

Népszerű

Összes
Rubint Réka azt mondja, nem lenne szüksége Tinderre: Szentendre végéig áll a sor jelentkezőkből
Nyerő Páros: Bárdosi Ildikó sírva beszélt arról, hogy 23 évesen meddőnek nyilvánították
Ázsia Expressz: Barnai Judit és Curtis árva gyerekekkel találkoztak, a kosaras sírva fakadt az életkörülményeiket látva
Űrhajósnak adta ki magát a csaló, oxigénre küldött neki egy halom pénzt a szerelmes nő
Bába Iván: Orbán beszorult a nyugatellenes bajkeverő pozíciójába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik