A minőségi reggeli nem tartozott hozzá a fesztiválos élményekhez. Eddig

Reggelizni bármikor lehet és mindig jó – többek közt ezt tudta meg Katz Dávid, a 24.hu munkatársa, amikor a Campus Fesztivál után a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) is ellátogatott a FesztMarketbe. A Lidl által működtetett bolt a fesztiválozókat több mint 350, bolti áron megvásárolható termékből álló kínálattal, a Lidl Plus appon keresztül igénybe vehető kedvezményekkel, na és természetesen trendi, saját márkás termékekkel várja. Aki 2500 forint felett vásáról ráadásul ingyen választhat magának egyet a merch termékekből, így a nap végére Katz Dávid nem csak új táncmozdulatokkal lett gazdagabb a SZIN-en, hanem a ruhatára is bővült. Hogy pontosan mivel, kiderül a videóból.

A videó a Lidl támogatásával készült.