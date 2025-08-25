peller anna
Peller Anna: Hogy milyen a testem, az maradjon meg a szűk családi körnek

Szégyenlőssége miatt régebben Szűz Máriának hívták a háta mögött.

Júliusban Peller Anna úgy nyilatkozott, gyerekkori túlsúlya miatt a mai napig nincsen kibékülve a testével, ezért például nem szereti meztelenül látni magát a tükörben, és nem szívesen jár strandra Magyarországon. A színésznő a Story különszámában is erről a témáról beszélt, és kijelentette:

Aki túlsúlyos kisgyerek volt, aztán túlsúlyos kamasz, akkor az a kép valahogy mindig ott él a fejében.

Egy rendező segített neki, hogy színésznőként le tudja vetkőzni a gátlásait. „Még a főiskola előtt Gór Nagy Máriához jártam, ahol Szűz Máriának becéztek a hátam mögött. Aztán pedig, amikor fölvettek a Színművészetire, még az első két évben is iszonyatosan gátlásos voltam. Egészen addig, amíg megjött Bagó Bertalan, aki a Kokainfutár című darabot rendezte nekünk, ebben egy nagyon vérmes nőt kellett alakítanom” – idézte fel Peller Anna, aki ennek ellenére a magánéletben gátlásos maradt.

Az interjúban ismét elmondta: szégyenlőssége miatt itthon elképzelhetetlennek tartja, hogy bikiniben végigvonuljon egy strandon, de amikor külföldön nyaral, ez sokkal kevésbé érdekli, mert szerinte ott szabadabbak, bátrabbak, elfogadóbbak az emberek, és sokkal többféle alkatot tolerálnak.

Ebben nyilván az is benne van, hogy kicsit ismert lettem, és nem szeretnék csalódást okozni senkinek. Én azt mondom, jobb a titokzatosság. Hogy milyen valójában a testem, az maradjon meg, hogy úgy mondjam, a szűk családi körnek.

