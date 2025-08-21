Árpa Attila arról, hogy felesége felvette a nevét: „Döbbenetes, hogy 37 ezer forint egy névátíratás, de hát valamiből finanszírozni kell a jachtok üzemanyagát”

Közel egy éve házas Árpa Attila és Árpa Alexandra, akik most a Story magazinnak szólaltak meg az első közös évükről házaspárként.
Azért meg kellett szokni, hogy már úgy hivatkozunk egymásra, hogy feleségem és férjem
– mondja Árpa, aki hozzátette, az, hogy felesége felvette az ő nevét, annak volt egy egyszeri költsége:
Itt megjegyezném, döbbenetes dolog, hogy nálunk 37 ezer forint egy névátíratás, de hát valamiből finanszírozni kell a jachtok üzemanyagát, ugye… Az első év arról is szólt, hogy ne foglalkozzunk mások véleményével. Ugyanis meg kellett szokni a gonoszkodásokat is, például, hogy azt mondják, Alexandra apja lehetnék, és csak a pénzem miatt jött hozzám.