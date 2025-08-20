Elárulta az amerikai helyszínelő, miért olyan az otthona biztonsági rendszere, mint egy erődé

Aligha lehet túl sok olyan dolog, amit Amy Santoro még nem látott több mint húsz éve tartó karrierje során. Azt hihetnénk, a 39 éves rendőrségi helyszínelő ennyi idő alatt annyira hozzászokott a szörnyűségekhez, hogy már fel sem tűnnek neki, de nem ez a helyzet – írja a New York Post.

A házam annyira biztonságos, mint egy erődítményt. Láttam az összes apróságot, ami rossz irányt vehet, ezért szuperelővigyázatos lettem. Tudom, hogy egy betörő milyen könnyedén berúghat egy átlagos ajtót, ezért az enyémnek megerősítettem a keretét és extrahosszú reteszzárat szereltem rá

– mondja Santoro.

A helyszínelőnő házán az ablakok sem hétköznapiak: biztonsági ablakpárkányokkal látták el őket, így kívülről kinyithatatlanok. Santoro a földszinti helyiségekben soha sem hagyja hosszan nyitva az ablakokat, és minden pontra, ahol be lehet hatolni a házba, riasztókat szereltetett fel.

„Sok olyan betöréses ügyem volt, amikor az elkövető éjjel simán kileshette, mi történik a házban, mert nem voltak behúzva a függönyök. Nálam a sötétítők mindig a helyükön vannak, ha kint már sötét van, bent pedig fel vannak kapcsolva a villanyok. Vannak, akik paranoiás vagyok, de szerintem csak óvatos.”

Santoro azt mondja, a karrierje során többször gondolta már, hogy látta a lehető legrosszabbat, amire egy ember képes lehet, de mindannyiszor történt valami sokkal borzalmasabb. Ennek ellenére nem veszítette el az emberiségbe vetett hitét.