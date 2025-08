„Én gengszterrapper vagyok, nem rózsalovag” – felelte Dopeman, amikor erőszakos rapszövegeiről kérdezték

Pityinger László, ismertebb művésznevén Dopeman az elmúlt időben gyakori szereplője volt a kormánymédiának, illetve helyet kapott Orbán Viktor egyes számú Digitális Polgári Körében, miután a Karmelitában találkozott a miniszterelnökkel. A rapper a héten az RTL Reggeli című műsorának vendége volt, ahol elmondta, számára nem újkeletű dolog a politikai részvétel, az az egész életét végigkísérte.

„Igazából a lázadó rapsztár blueprintje (megtestesítője – a szerk.) az én vagyok” – kezdte Dopeman. Szondi Vanda műsorvezető ez után megkérdezte tőle, szerinte lázadás-e a regnáló kormány mellé beállni.

Most, jelen pillanatban szerintem az.

Hozzátette, ő úgy látja, jelen pillanatban a kormánnyal szemben lázadni kifizetődő dolog, és erre Majkát hozta fel példának, aki meglátása szerint zenei téren egyre kevésbé volt népszerű, mielőtt megjelent kormánykritikus, Csurran, cseppen című dala, amit felkapott az ellenzéki sajtó. „Elkezded szidni a kormányt, azonnal népszerű vagy” – mondta a rapper.

Arról is beszélt, hogy a mostani fiatalság más miatt szomorú, mint annak idején az ő korosztálya, a „vadkapitalizmusban”.

Akkor gengszterek voltak, szegénység volt, tehát komoly életproblémák voltak. Most a magyarság inkább jóléti betegségekkel küszködik. Azoknak, akik megfogalmazzák magukat a tüntetésen, Nike-cipőben meg új iPhone-nal, nekik is van szenvedésük. Én azt mondom, hogy a fiatalokat nem kell elengedni, meg kell őket hallgatni, tudni, hogy mi a problémájuk. Lehet, hogy most nem szavazók, de ha nyit feléjük a kormány és foglalkozik az ő dolgaikkal, akkor egyrészt meg lehet őket nyerni mint szavazókat, plusz az ország állapotán lehet segíteni.