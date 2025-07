Hatalmas összegeket emészt fel, hogy az „óriás” család elférjen az új otthonában

Nem a hűtő kicsi, Marie Temara 192 centiméter magas, mutatja az egyik videójában, ahogy nehézséget okoz neki elkerülni az ajtófélfát, a csillárokat vagy éppen megfelelő ágyat, zuhanykabint találni. Ezeket egy sor videóban mutatta be már korábban is, amiről itt számoltunk be.

Illetve nem csak neki, az egész családjának, hiszen magasságával ő a legalacsonyabb, az azonos magasságú apjával egyetemben. A lány édesanyja 196, a bátyjai pedig 207, illetve 209 centi magasak.

A Mirror most arról ír, megelégelték a nehézségeket, és úgy döntöttek, saját házat építenek, ami állítólag 10 millió fontba (4,6 milliárd forintba) kerül – bár vélhetően nem cak a plusz belmagasság miatt.

Hogy erre honnan van pénzük? Nem a szülei vagyonosak, anyja vészhelyzeti diszpécser volt, apja pedig villanyszerelő. A lap arról ír Temara modellkedik (főként az OnlyFansen),amivel évi 7,5 millió fontot (3,5 milliárd forintot) keres meg.

A nő jelenleg egy floridai, 1,5 millió fontba kerülő ingatlanban, szülei pedig a közvetlen szomszédai egy „mindössze” 500 ezer fontot érő házban élnek, de úgy döntöttek, a nehézségeik miatt lebontják mindkettőt, hogy egy nekik megfelelő nagyságút építsenek helyettük.

A házaink túl kicsik nekünk, mert a mennyezetük két és fél méter magas, ezért lebontjuk őket. Jelenleg folyton az ajtófélfákat tapogatjuk, beverjük a fejünket, és le kell hajolnunk

– nyilatkozta Temara, aki arról is beszélt, a 70-es években épült ingatlanokban „a vécék és zuhanyzók túl alacsonyan vannak, leguggolva kell hajat mosnunk”.

Alig várjuk, hogy olyan otthonunk legyen, ahol nem kell görnyednünk, kuporognunk, vagy aggódnunk amiatt, hogy beverjük a fejünket.

Azt is hozzátette, a 27 és a 29 éves bátyjai is az új kastélyba költöznek.