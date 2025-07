Habár az egyik legegyszerűbben elkészíthető ételek egyike a tükörtojás, de mint bármit a világon, ezt sem lehetetlen elrontani. Ha csökkenteni szeretnénk ennek az egyébként sem túl magas kockázatát, egy brit szakács tanácsait követve biztosan olyan étel kerülhet a tányérunkra, amit élvezettel fogunk fogyasztani – írja a Daily Express.

A tükörtojást készíthetjük olajjal vagy vajjal is, de mindkét lehetőségnél fennáll annak a veszélye, hogy a végeredmény gumis vagy zsiradékban tocsogós lesz. Kaitlin, a Modern Vintage Cooking szakácsa és alapítója megosztotta, hogy ő kerüli ezeket az elkészítési módokat, helyettük egy kevés vizet önt a serpenyőbe.

Felfedeztem, hogy van egy másik módszer is. Úgy hívják, hogy »gőzben sütés«. Mindenféle étellel meg lehet csinálni, de én a tükörtojáshoz szeretem használni. Ez egyfajta keveréke a buggyantásnak – amit szintén szeretek, de egy kicsit macerás – és a sütésnek

– osztja meg Kaitlin.

A cikk szerint ez kicsit bizarrul hangozhat, ám így elkerülhetjük a tojások túlsütését, és azt, hogy olajos, odaégett végeredményt kapjunk. Sokan annak érdekében, hogy mindkét oldal alaposan átsüljön, megfordítják a tojásokat, ám létezik egy ennél hatékonyabb megoldás is. A serpenyőben lévő víz gőzt képez, ami alulról és felülről is elvégzi a dolgát. A gőzben sütés egy igazán egyszerű főzési technika, és ha egyszer elsajátítja valaki, mindig tökéletesen főtt tojást készíthet kevesebb mint öt perc alatt, különösebb erőfeszítés nélkül – mutatjuk is, hogyan!

A sütéshez természetesen tojásra, egy kevés vízre, egy fedővel ellátott serpenyőre, valamint egy főzősprayre lesz szükségünk (a bátrabbak akár kávéfőzővel is elvégezhetik a műveletet, még ha a Lifehacker szakembereinek ez nem is sikerült).