Kapi Levente pszichiáterhez fordult, miután viszontlátta magát a Farm VIP-ben

A Tények Plusz stábjának adott interjút Kapi Levente influenszer, aki a Farm VIP legutóbbi évadában is versenyzett. A tiktokos tartalomgyártó elárulta, hogy miután elindult a műsor, az első pár adás után teljesen kiborult azon, amit magáról látott.

Itt nincs magyarázkodás ilyenkor. Tehát felelsz a tetteidért, mondataidért. (…) Jöttek a kommentek, és megbélyegeztek olyan dolgok miatt, ami egy-egy jelenet. Elmentem pszichiáterhez ezután, és ő segített átlendülni ezen a mélyponton

– osztotta meg az influenszer, akiben már nincs stressz a műsorral kapcsolatban, bevallása szerint azonban amikor először látta viszont magát a realityben, az „a pokol volt”.

A második adás után be sem kapcsolta a tévét, nem követte a műsort. Két-három hétig lehúzott redőnynél ült az otthonában, majd a harmadik hét után döntött úgy, hogy ez nem mehet így tovább. Nem a szereplés, és nem is feltétlenül a bántó kommentek okozták a traumát, a Farm VIP valójában csak felnyitotta a szemét, hogy baj van és segítségre van szüksége. Hangulatstabilizátort írtak fel neki, ami elmondása szerint a gondolkodását és a kreativitását nem befolyásolta.

Ez annyiban merül ki, hogy az indokolatlan mélyszántások nem érnek utol, tehát kvázi nem esek ok nélkül magam alá,

mint ahogy azt a múltban folyamatosan produkáltam.

A riportból kiderült, hogy Kapit bipoláris depresszióval diagnosztizálták, ami már gyerekkora óta megkeserítette az életét. Most azonban szembenézett a problémájával, és komoly terápiás munkába kezdett.

Bevallása szerint azóta minden megváltozott az életében. Korábban kevésbé szorgalmas, halogató emberként jellemezte magát, ezen hozzáállása azonban mostanra egész más irányt vett. Újra inspirációja lett a festéshez is, most viszont már nem fájdalomból, hanem vízióból fest.

Az interjú alkalmával az influenszer arról is beszámolt, hogy nemrég jelentkezett nála valaki, hogy van egy építési telke, amit nem használ, és neki ajándékozná, mert nagyon inspirálónak találja, amit mostanában prezentál. A telek már jogilag is az ő nevére került, egyelőre tereprendezés és tervezés zajlik, ha pedig minden jól megy, ősszel az építkezés is megkezdődik majd a területen. Jótevője egyébként elmondása szerint nem kifejezetten a rajongója.

Így mondta, példaértékű, amit képviselek, és szeretné, hogy haladjak az utamon. Telefonon egyszer-egyszer beszélünk. Ebben nincs görcsösség, nincs elvárás. Én különben nagyon nem szeretek elfogadni dolgokat.

A beszélgetés során Kapi azt is elárulta, hogy óvatos, mert volt idő, amikor egy rosszul megválasztott kapcsolat majdnem az életébe került. Az illető zaklatta, a dolog rendőrségi ügyig fajult.

Egy autómosóban dolgoztam, és valami helyi köcsög nagymájer be akart fogni engem escortozni. Nonszensz. Egyébként egy ilyen ötvenes, tipikus gengszter valakit kell külsőre elképzelni

– magyarázta Kapi, aki határozottan visszautasította az ajánlatot, amit követően az illető megfenyegette, hogy megöli.

Nagyon komoly hangfelvételeim voltak, megkeserítette az életemet. El is jöttem onnan azóta, nem tudok róla semmit, ez így is marad. Meg hát már egyáltalán nincs semmilyen kapcsolatunk.

Az említett történetre ma már leckeként tekint, ami segít neki, hogy jobban működjön a belső iránytűje.

A riport végén Kapi nagymamája is feltűnt, aki felnevelte az influenszert, majd ő szolgált inspirációul utóbbi TikTok-videóihoz is. Mint kiderült, amikor a tartalomgyártó 16 éves volt, közös kiállítása is volt a nagymamájával, most pedig a születésnapjára egy spirituális témájú bemutatót szeretne nyitni a festményeiből.