„A része volt, hogy az egészségügyet lerohasztja” – Lengyel Tamás elmagyarázta Orbán Viktor „mestertervét”

A szombati Pride után Nézőpont Intézet azt írta, „bejött Orbán Viktor mesterterve”:

Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették. Csak a tüntetés megrendezésére koncentráltak, nem pedig annak következményeire. S ami a legfontosabb: figyelmen kívül hagyták a közvéleményt! – írták az elemzésükben.

Erre reagált Lengyel Tamás, aki szintén közzétette saját magyarázatát a miniszterelnök tervét illetően.

Orbán Viktor mindig egy lépéssel politikai vetélytársai előtt jár, a mesterterv része volt, hogy az egészségügyet lerohasztja, hogy az emberek azonosítani tudják, hogy normális ellátást akarnak-e, vagy inkább fertőzésben, szakemberhiányban meghalni. Az árak is a terv részeként szabadultak el. Orbán rá akarta ébreszteni a választókat, hogy drágán vásárolni csak az tud, akinek pénze is van, és miután zseniális húzással a repülőrajtot nem valósította meg, így persze pénze senkinek nincs. Kivéve, akik lopnak, de azok meg olyan kevesen vannak, hogy számuk elhanyagolható, és Orbán Viktor mindig a többséggel van. Leszámítva, ha a MÁV-ot kell használni. Ami csak azért késik ennyit, mert a think tankek rájöttek, ha az emberek később indulnak haza a Balatonról, akkor tovább nyaralhatnak.