Gelencsér Tímea nem érti, miért nem lehet kutyával ügyintézni egyes helyeken: „Miben fog ott kárt tenni?”

Először a Blikk vette észre, hogy Gelencsér Tímea korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében kifakadt, miután egy egyébként kutyabarátnak kikiáltott bevásárlóközpontban nem engedték be a kutyáját az egyik üzletbe.

Teljesen megértem, hogy szupermarketbe nem lehet bevinni a kutyát, mert ott lehet vásárolni friss ételt, zöldséget, gyümölcsöt, pékárut. Azt is el tudom fogadni, hogy gyógyszertárba nem vihetem be a kutyát – bár én kutyabarát gyógyszertárba járok, ahol kutyáknak való gyógyszereket is lehet kapni. De azt, hogy az MVM-be nem vihetem be a kutyámat, azt tényleg nem értem