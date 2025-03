Podcastműsora indul Demcsák Zsuzsának

A TV2 csütörtök délután közleményben jelentette be, hogy március 21-én debütál a TV2 Playen a Példaképek Demcsák Zsuzsával című műsor. A podcastnek kéthetente jelenik majd meg új epizódja, melyekben a műsorvezető egy-egy országosan elismert szakemberrel beszélget majd. A vendégek – többek mellett Kapitány István, Zwack Sándor, Lobenwein Norbert, Dr. Juhász Árpád, Zoób Katti, és Trunk Tamás – a csatorna közleménye szerint szórakoztató beszélgetés formájában eddig sosem hallott történeteket osztanak meg sikerről és kudarcokról, melyek a nézők számára inspirációként vagy példaként szolgálhatnak.

Mindannyian emlékszünk arra az egy mondatra, amit valakitől hallottunk, amikor nagy szükségünk volt rá – vagy éppen akkor ugrott be, amikor egy döntési helyzetben voltunk. A Példaképek Demcsák Zsuzsával azért született, mert hiszem, hogy mások történeteiben magunkra ismerhetünk, segít saját magunkat is jobban megérteni, inspirál. Az értékrend, a család, a vállalkozás, a pénzhez való viszony, a felelősségvállalás, a hitvallás témaköre kapaszkodók és igazodási pontok mindannyiunk számára. Vendégeim olyanok, akik ezt saját életükből vett, igazán őszinte történetekkel fel is tárják, el is mondják. Ebből pedig mi mindannyian kapunk valamit. Erről szólnak ezek a beszélgetések