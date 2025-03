Koller Virág elmondta, miért hagyta ott annak idején a Barátok köztöt

1998 októberében startolt el a Barátok közt című sorozat, ami közel 23 éven át futott az RTL-en. A stábnak nyolc évig Koller Virág is a tagja volt, aki Fekete Luca karakterét játszotta. Utóbbi 10 évesen kapta meg a szerepet 2011-ben, amit aztán 18 évesen hagyott maga mögött, majd Párizsba költözött, hogy magába szippantsa a kultúrát, és kitalálja, mivel szeretne foglalkozni. Egy évvel később hazaköltözött, és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervező szakán kezdett el tanulni. 2024-ben szerezte meg a diplomáját, és jelenleg is a szakmájában dolgozik, de a színészi pályára is szeretne majd visszatérni, miközben a szinkronizálással sem akar felhagyni, ami ötéves kora óta a szenvedélye. Arról, hogyan élte meg a Barátok közt stábjával való munkát, és hogyan alakul az élete mostanság, a Blikknek mesélt az egykori színésznő.

Ott nőttem fel, számomra természetes volt, hogy minden nap bejárok. Ez nyolc évig tartott, általános iskolából gimibe mentem, a kamaszkort is ott éltem meg. Rengeteg tapasztalatot szereztem, hogy miként kell együttműködni a stábbal, a szereplőkkel. Nekem akkoriban nem munkaként csapódott le, hanem csak szerencsésnek éreztem magam, hogy azt csinálhattam, amit szeretek, miközben tanultam. Építő közegbe kerültem, vigyáztak rám a forgatásokon, így megkönnyítették a közös munkát. Egyedül a kamaszkoromban éltem meg zűrösebben, amikor gyerekből felnőtté váltam, az elég zavaros időszak volt, de átvészeltük

– mondta Koller, aki arról is beszámolt a lapnak, hogy a tanárai annak idején nem nézték jó szemmel, hogy a forgatások miatt nem sokat járt be az iskolába, ezért időszakosan többször is magántanulónak állt.

Bevallása szerint a hírnév nem vonzza, de nagy vágya, hogy színésznő váljon belőle – aminek a pozitív és a negatív velejáróival egyaránt tisztában van.

Én nem vagyok jelenleg színésznő, sajnos… de lehet, hogy még lehetek, és szeretnék is az lenni, újra színpadon állni! Úgy érzem, több tudásra és tapasztalatra van szükségem. Nem a hírnév motivál, azért csinálom, mert szeretem, és mert értéket szeretnék közvetíteni, vagy akár elfeledtetni a nézővel, hogy éppen mi járt a fejében. Az ismertségnek inkább a negatív hozadékát tapasztaltam meg: az utcán, a boltokban évekig Lucának, Lucácskának hívtak az emberek, idegen hölgyek csipkedték meg az arcomat a buszon. Ha valaki nap mint nap lát téged a tévében, akkor azt hiszi, ismer, de ez valójában nincs így, és ez tud néha kellemetlen lenni.

A beszélgetés során Koller arra is kitért, miért döntött végül úgy, hogy 18 évesen otthagyja a sorozatot.

Amikor hívtak máshova – beválogattak egy produkcióba –, akkor nem fogadhattam el a Barátok közt miatt, pedig nagyon szerettem volna. Úgy éreztem, hogy nem akarom tovább csinálni, és sok változás történt a sorozaton belül is, ami hatással volt rám. Azt szerettem volna, hogy kinyíljon a világ előttem, ezért kiköltöztem Párizsba, mert motivált, hogy többet tanuljak és többet lássak, illetve frusztrált, hogy tapasztalatlan vagyok a sorozaton kívül.

Sorozatbeli édesanyjával, Nagy Alexandrával egyébként máig családias a viszonyuk, tavaly az ünnepeket is együtt töltötték. Azt mondja, azért a leghálásabb a sorozatnak, mert általa egy olyan embert kaphatott az életébe, mint Nagy, aki a forgatási szünetekben is gyakran segített neki az angolórájára tanulni.

A Covid-időszak egyébként Koller életében is mélypontot jelentett: továbbtanulás és karrier tekintetében is.

Akkor találtam ki, hogy egyetemre akarok menni, és akkoriban vett új irányt az életem, ami nem volt könnyű. Azt éreztem, hogy semmi máshoz nem értek a színészeten kívül, de szerencsére elsőre felvettek a formatervezőire, ami nagy lendületet adott.

A fiatal lány már 18 évesen kirepült a családi fészekből, jelenleg is egyedül él a kiskutyájával, kedvesével azonban már szóba került közöttük az összeköltözés. A téma kapcsán elárulta, hogy a Barátok közt egyébként nem könnyítette meg a magánéletét, akkori párja például nem nézte jó szemmel a csókjeleneteit.

Akkor is kapcsolatban éltem, amikor elkezdtem kamaszodni, de nem volt könnyű megértetni a párommal, hogy mással is kell csókolóznom a Barátok közt miatt. Nehezére esett elfogadni, hogy ez egy munka

– emlékezett vissza Koller, hozzátéve: jelenlegi szerelmével ez már nem lesz közöttük probléma, ugyanis a férfi is színész.

Elsődleges céljait illetően a beszélgetés végén az egykori sorozatszereplő elárulta, hogy szeretne a munkájában és a magánéletében is kiteljesedni, később pedig családot is szeretne majd alapítani.