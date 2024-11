Házasság első látásra: Renáta mindenki előtt beismerte, hogy még nincs túl az exén

A Házasság első látásra legutóbbi adásaiban megismerkedtek egymással a párosok tagjai. A közös találkozón a könyvelőként dolgozó Renáta és az ügyvezető Geri kapcsolata is terítékre került, ami nem igazán alakul jól. Kettejük viszonya ekkorra már annyira elharapódzott, hogy a feleség bevallása szerint már nem is beszéltek egymással. Az asztalnál ülve Geri a többiek érdeklődésére azt is kijelentette, hogy „amilyen embernek a feleségét megismerte, az neki egy taszító dolog”.

Geriék később egy csoportos terápián is részt vettek, ahol a férj megkérdezte elhidegült feleségét, túl van-e az exén.

Kimondom, hogy nem vagyok még teljesen túl rajta. Nyilván

– mondta Renáta, akinek ezután Gaál Viktor szakértő azt a kérdést tette fel, miért küldte el az exének az esküvői képét.

– Esküvői képet?

– Esküvői ruhában küldtél egy fotót az exednek.

– Én?

– Megkérted a barátnődet, hogy fotózzon le.

– Nem… az nem… ezt, nem…

– hangzott a beszélgetés a feleség és a pszichológus között, majd bejátszottak egy jelenetet, melyen valóban látható és hallható, hogy Renáta a lagzin arra kéri Nikol nevű barátnőjét, hogy küldjön már egy képet róla valakinek, akire a barátnő „kis csicskaként” hivatkozott.

Renáta állította, hogy semmilyen fotó nem került elküldésre, férje viszont már nem hitt neki.

Mélységesen szégyenteljes ez az egész, és ő maga is szerintem. Ez a képküldés az exnek az esküvői ruháról, ez az esküvőnk napján történt. Ami megint csak azt igazolja, amit én mondtam, hogy Reni nem egyenes, nem őszinte, és felmerül a kérdés, hogy mégis mi a francért van itt?

– fogalmazott Geri, aki végül feleségével együtt beleegyezett abba a szakértők javaslatára, hogy részt vegyenek náluk egy privát párterápián, hogy mélyebben dolgozhassanak a problémáikon.