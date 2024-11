Andrei Mangra: Most a lényeg, hogy újra embernek érezzem magam

Szombaton eldőlt Andrei Mangra sorsa a Dancing with the Starsban: az aznapi Tények Pluszból kiderült, a táncos nem vesz részt Szabó Zsófi oldalán a showműsorban, miután betörtek a lakásába és megverték. A hétfői Tények Pluszban elmondta, mi történt ezután.

– fogalmazott Mangra, aki következő nap találkozott Szabóval, hogy megbeszéljék, hogyan tovább.

A táncos elmondása szerint a történtek után félt a lakásában, számára az a fél óra is felért egy horrorfilmmel, amíg összepakolta a dolgait. Utána hazautazott Nagyváradra, a TV2 is ott készített vele interjút.

Számára az volt visszalépése legnehezebb része, hogy úgy érezte, ezzel esetleg elveszít egy barátot Szabó Zsófi személyében.

Azzal kapcsolatban, mi lesz ezek után a karrierjével, Andrei Mangra így fogalmazott:

Nem akarom azt mondani, hogy a sors eldönti, hiszen a sors döntött most helyettem, és látszik, hogy nem jól döntött. Igen, biztos vagyok benne, hogy a tánc az életem része marad. A szakmai tudásomat nem tudja senki elvenni tőlem. Nehezebb lesz visszaépíteni? Lehetséges, de vissza lehet építeni, az biztos. Lehet, ha nehezebb lesz, akkor értékesebb lesz.

Mi lesz a továbbiakban? Ezzel kapcsolatban pedig ezt mondta:

Most a lényeg, hogy embernek érezzem magam újra. Még most is ott van bennem kicsit a mosoly, de én ezt még nem fogom fel teljesen. Nekem ez egy elég nagy trauma, ami rendesen megterhelt.