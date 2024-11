A Bosszúállók beálltak Kamala Harris mögé

Összegyűltek a Marvel Bosszúálóit alakító színészek, hogy támogassák Kamala Harris demokrata elnökjelöltet kevesebb mint egy héttel az amerikai választások előtt – számolt be róla a The Guradian. A filmsztárok egy Vanity Fairen megjelent videóban buzdították a nézőket arra, hogy Harrisre voksoljanak.

Az alig több mint másfél perces felvételen feltűnik Robert Downey Jr. (Vasember), Scarlett Johansson (Fekete Özvegy), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (Hadigép), Chris Evans (Amerika Kapitány), Danai Gurira (Okoye) és Paul Bettany (Vízió) is feltűnik.

Don’t sit this one out. It’s the one where we will lose big: Project 2025, women’s reproductive rights, climate change, LGBTQIA+ rights, public education, student debt relief, Affordable Care Act, Social Security, and as of today, life saving vaccines. This shit is real and it’s…

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 31, 2024