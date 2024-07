Eddie Murphy feleségül vette 19 évvel fiatalabb párját

A People számolt be arról, hogy a 63 éves Eddie Murhpy és 44 éves menyasszonya, Paige Butcher hat évnyi jegyben járás után összeházasodtak. Anguilla szigetén, egy zártkörű ceremónián mondták ki egymásnak az igent közeli barátaik és családtagjaik előtt – Murphynek ez a harmadik, Butchernek pedig az első házassága.

Eddie Murphy and Paige Butcher Are Married! Inside Their Private Caribbean Wedding (Exclusive) https://t.co/0xIZZQuuvx

— People (@people) July 12, 2024