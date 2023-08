Úgy fest, Tóth Andi toroktetkót varratott

Vajon valódi?

Tóth Andi nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be, egy szelfit posztolt magáról. A képen viszont nemcsak a Vogue matrica volt feltűnő, hanem az énekesnő nyakán felbukkanó (a szelfi miatt tükrözött) „she is art” felirat is, ami magyarul annyit tesz:

Ő maga a művészet.

A Sztárban Sztár! zsűritagjának számos tetoválása van, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy az említett szöveg is véglegesen került-e a bőrére.

Júliusban Gigi Hadid is egy méretes fenéktetoválással sokkolta a követőit, amiről rögtön találgatni is kezdték, vajon igazi-e. A modell később feltöltött fotóin viszont már nem került elő a sárkány motívum, így valószínűleg csupán egy ideiglenes minta került a combjára.