Ne-Yo elnézést kért az LMBTQ-közösségtől, miután azt mondta, olyan korból származik, „amikor a nő nő volt, a férfi pedig férfi”

Hosszú Instagram-posztban fogalmazta meg bocsánatkérő üzenetet Ne-Yo. Az amerikai énekes néhány napja olyan kijelentéseket tett, amivel felbosszantotta az LMBTQ-közösség tagjait.

Az énekes úgy folytatta, néhány szülő már elfelejtette, mi is a szerepük, főleg, „mikor a gyerekeik kérésekkel fordulnak hozzájuk, hogy szabadon éljék meg a nemi identitásuk kifejezését”: „Mikor lett jó ötlet hagyni, hogy egy 5 éves, egy 6 éves, egy 12 éves gyerek meghozzon egy életet megváltoztató döntést saját maga számára? Nem értem”.

Bocsánatkérő posztját nemrégiben közölte:

Hosszas gondolkodás után szeretném kifejezni legmélyebb bocsánatkérésemet mindazoktól, akiket megbántottam a szülői és nemi identitással kapcsolatos megjegyzéseimmel. Mindig is a szeretet és a befogadás szószólója voltam az LMBTQ-közösségben, ezért megértem, hogy a megjegyzéseimet érzéketlennek és sértőnek lehetett értelmezni. A nemi identitás árnyalt, és őszintén bevallom, hogy tervezem, hogy jobban képzem magam a témában, hogy a jövőben empatikusabban tudjak közelíteni a beszélgetésekhez.

I’d like to express my deepest apologies… pic.twitter.com/M5aTFN40tn

— NE-YO (@NeYoCompound) August 7, 2023