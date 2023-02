Tóth Andi: Évekig nem szólt rólam semmi azon kívül, hogy kinőttek a melleim

Tóth Andi 2014-ben nyerte meg az ötödik X-Faktort, ezzel ő lett a tehetségkutató történetének legfiatalabb győztese, de évekig nem indult be a karrierje. A most 24 éves énekesnő a Borsnak mesélt erről az időszakról.

– fogalmazott az énekesnő, aki elmondta: határozottan nem találta még az útját az X-Faktor után, és segítséget sem igazán kapott.

Ha nem egyedül vagyok, talán egy jó menedzserrel könnyebb lett volna, de nem volt ilyenre lehetőségem. Két-három évig nem is szólt rólam semmi azon kívül, hogy »Tóth Andi elkezdett felnőni és kinőttek a mellei«. Szóval nem tudtak békében kinőni, szegények!

Mikor elkezdődött az énekesnői pályafutása, szintén rossz emberekkel dolgozott együtt, és nem adhatta önmagát, pedig már tudta, hogy milyen irányba szeretne menni.

Konkrétan három éve vagyok úgy önmagam, hogy meg is tehetem, van rá lehetőségem, és van egy biztos ember mellettem, tudom finanszírozni is, és most már biztos talajon áll a két lábam