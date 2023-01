Gáspár Laci: Elrontottam az Omega-dalt, de nem teszi semmissé, 20 év alatt milyen eredményeim voltak

Néhány nappal ezelőtt kisebb hajhúzogatás alakult ki G.w.M és a néhai youtuber, ma már zenei körökben mozgó Szabyest között. Utóbbi azt találta mondani, hogy többek közt G.w.M zenéi nem feltétlenül terelgetik jó irányba a fiatalokat. De szóba hozta Gáspár Lacit is később, úgy fogalmazva, hogy egy ideális világban Gáspárnak fellépési lehetőséget sem kéne kapnia, az X-Faktorban történő zsűrizésről pedig akkor kellett volna lemondania, mikor elrontotta az Omega-slágert (Gyöngyhajú lány helyett zöldhajúról énekelt).

Gáspárnak se kellett több, Instagram-sztorikban reagált az ügyre. Azt írja, nem akar beleavatkozni a vitájukba.

Viszont szóba hoztál engem is, így érintve érzem magamat, így gondoltam, reagálok neked. Most az hagyjuk is, hogy sokat azért nem tudok rólad vagy az általad írt slágerekről, de elég volt csak rákeresnem a nevedre, hogy két-három perc alatt eldöntsem, te semmiféle szakmai szempontból – ezt szakmai objektíven igyekszem megközelíteni – nem vagy azon a szinten, hogy ebben az országban bárkin ítélkezhess. Itt nem csak G.w.M-ről vagy akár magamról beszélek, hanem bárkiről, beleértve akár Fekete Pákót is.