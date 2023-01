Tolvai Reni: Olyan üzeneteket kapok az Instán, hogy dögöljek meg

„Erdélyi bitches are different. Hoooot!” – írta az énekesnő nemrég Tóth Andi fotója mellett, amit szerinte sokan félreértettek.

Az erdélyi születésű Tóth Andi nemrég az Instagram-oldalán tett közzé magáról egy promóciós eseményen készült fotót. A szóban forgó képet Tolvai Reni is tovább osztotta 24 órán át elérhető történetében a következő szöveggel:

Erdélyi bitches are different. Hoooot!

Tolvai szavait többen félreértették, a „bitches” szót ugyanis „ribancnak” fordították, a „differentet” pedig úgy értelmezték, ezzel azt üzente, erdélyiként különbek másoknál. Az énekesnő ma reggel Boschkor Gáborék műsorában mesélt arról, milyen reakciókat váltott ki a közvéleményből az, hogy az említett szöveggel posztolta Tóth Andi fotóját.

Amikor valami jót szeretnél csinálni, vagy valami brutálist megdicsérni valakin, azt is valahogy durván negatívan fordítják ki, és olyan üzeneteket kapok az Instán, hogy hát én dögöljek meg, mert hogy én is az vagyok. Ez lett abból, hogy én megláttam Andi sztoriját és elájultam, hogy néz ki, és kiraktam, hogy úristen, milyen klassz! Ez volt az egésznek a lényege

– magyarázta.

A »bitch-nek« sokszor nem a ribanc a fordítása. Egyáltalán nem ezt akartam. Én azt érzem, hogy van egy ilyen plusz dolog az erdélyi lányokban, kicsit bevállalósabbak. Ruhákban, külsőségekben, ami nekem nagyon-nagyon bejön. Én csak ezt akartam kiemelni, nem azt, hogy különbek vagyunk. Ez a fordítás is nagyon sértő lehet másoknak. Szóval ez direkt lett így lefordítva, köszönöm szépen, ennyi.

Az énekesnő hozzátette, Tóth Andival is beszéltek a dologról, és a Sztárban Sztár leendő zsűritagja pontosan értette, mire is gondolt, amikor a félig angol nyelvű szöveget posztolta. Mint mondta, egyébként nagyon jóban is vannak.