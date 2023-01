Árpa Attila Indiában forgat: francia karaktert alakít egy bollywoodi filmben

Útinaplót készít külföldi kalandjáról.

Árpa Attila több nemzetközi produkcióban szerepelt már, most is éppen külföldön forgat. A hírről közösségi oldalán számolt be kedden.

Elmesélem, hogy mi történt velem. Tavaly egy bollywoodi, indiai filmben kaptam egy kisebb szerepet, amit Budapesten forgattunk. Aztán úgy tűnik, hogy felfigyeltek rám, mert egy nagyobb szerepet kínáltak egy másik mozifilmben, egy elég neves rendezővel, és azt már itt forgatjuk, Mumbaiban. Nem olyan rég érkeztem meg a városba, még soha nem jártam Indiában

– árulta el a videóban a színész, aki azt ígérte, útinaplót készít követőinek kint tartózkodása alatt.

A Bors elérte a színészt, aki elárulta, milyen szerepre kérték fel:

Egy franciát játszom benne, és természetesen franciául kell benne beszélnem.