Hajmásy Péter Nádai Anikóról: Nemcsak anyaként, de nőként is odavagyok érte

Júliusban született meg Nádai Anikó és Hajmásy Péter első közös gyereke. A Blikknek elárulták, sok időt töltenek együtt kisfiukkal, Alexszel és a műsorvezető előző kapcsolatából született hétéves fiával, de fontosnak tartják, hogy megmaradjon kettejük között az intimitás is.

Még mielőtt Ani terhes lett, eldöntöttem, ha lesz közös gyermekünk, akkor is szakítunk időt arra, hogy a párkapcsolatunkat is ápoljuk. A gyerekek akkor lesznek kiegyensúlyozottak, boldogok, ha azt látják, hogy a szüleik is szeretik egymást. Ezért viszont tenni kell

– fogalmazott Hajmásy, aki bevezette az életükbe, hogy rendszeres időközönként a nagyszülőkre hagyják a fiúkat, hogy kettesben eltöltsenek egy kis időt.

– mesélte az édesapa.

Nádai Anikó felidézte: az első randizós estéjük idején három hónapos volt a fiuk. Ekkor egy az otthonuktól húsz percre lévő étterembe mentek el, ahonnan három fogás és másfél óra után siettek is haza.

– mondta el a műsorvezető.

Hajmásy Péter minden szülőnek csak ajánlani tudja a módszerüket, mert szerinte tényleg nagy haszna van.

Mi izgatottan várunk minden ilyen alkalmat, amikre készülünk is. Felöltözünk csinosan, mert tetszeni akarunk a másiknak. Határozottan mondhatom, hogy a pici születése után is megmaradt közöttünk a szerelem, és nemcsak anyaként, de nőként is odavagyok Aniért. Nagyon hálás vagyok neki, amiért megajándékozott egy gyermekkel. Imádok apa lenni, az első perctől kezdve mindenből kiveszem a részem, és bármit megteszek érte. Szeretném, ha Alex ugyanúgy kötődne hozzám, mint az édesanyjához, és azt gondolom, ez meg is van közöttünk.