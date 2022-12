Rebel Wilson szemét felnyitotta, mikor először csókolózott nővel egy filmben

Nem sokkal később összejött a jelenlegi barátnőjével.

Júniusban coming outolt Rebel Wilson (a dolog keserűsége, hogy kényszerből történt, ugyanis egy ausztrál lap kényszerítette arra a színésznőt, hogy beszéljen a magánéletéről, vagy ők írnak róla). Wilson azóta is egy párt alkot Ramona Agrumával.

A Hollywood Reporternek mesélt kicsit a nők iránti vonzalmáról. Egyik legújabb filmjében, a The Almond and the Seahorse-ban egy másik színésznővel, Charlotte Gainsbourggel kerülnek intim viszonyba, a csókról azt mondta Wilson, hogy felnyitotta a szemét.

Soha nem csókolóztam korábban még nővel, ezért azon gondolkodtam: »Istenem, ez hogy fog menni?«.

Maga Wilson volt az, aki azt javasolta a forgatókönyvíróknak, hogy azonos nemű párok találjanak egymásra a filmben.