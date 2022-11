Baszd meg, szklerózis multiplex – olvasható volt Christina Applegate körmein a hollywoodi díjátadón

Csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán Christina Applegate. A színésznőnek ez volt az első nyilvános megjelenése azóta, hogy szklerózis multiplexszel diagnosztizálták 2021 augusztusában.

Amellett, hogy Applegate könnyek között mondott beszédet, volt még egy fontos üzenete, igaz, azt már a körmeiről olvashatták le, írja a PageSix. Körmeiről a fu MS volt leolvasható, ami rövidítése a fuck you multiplex sclerosisnek, azaz magyarul: baszd meg, szklerózis multiplex.

A körmeit Vanessa Sanchez manikűrös készítette el, aki azt nyilatkozta az eseményt követően, hogy Applegate üzenni akart a körmeivel.

Christina Applegate’s nails are a powerful nod to her MS diagnosis. https://t.co/1e2DAIMurJ

— POPSUGAR Beauty (@POPSUGARBeauty) November 15, 2022