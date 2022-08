Annyival jobb volt egy élsportoló utah-i iskolás lány a többieknél, hogy transzneműséggel vádolták a szülők

A panasz után az állami bajnoki címet nyerő tinédzser iskolája nyomozást indítottak, és a lány sportmúltjáról szóló dokumentumokat egészen óvodás koráig visszanézték.

Egy Utah állambeli középiskolában azért indítottak nyomozást az egyik állami bajnokságot nyerő diáklány ellen, mert a versenyen annyival jobb volt a teljesítménye a többieknél, hogy a két másik dobogós szüleiben felmerült a gyanú, hogy transznemű lehet, és panaszt tettek a sportág állami középiskolai szövetségénél – írja a Business Insider.

A nyomozás annyiból állt David Spatafore, a Utah-i Középiskolai Tevékenységek Szövetségének törvényhozási képviselője szerint – akit az állami törvényhozás egyik bizottsága szerdán hallgatott meg –, hogy egészen az óvodáig végigböngészték a lány sportmúltjáról szóló dokumentumokat.

A diák személyazonosságának védelme érdekében a sportágat, és az iskola nevét sem hozták nyilvánosságra. Az eljárás során egyébként az érintett diákot és a szüleit sem értesítették a panaszról vagy a nyomozásról.

Spatafore akkor hozta nyilvánosságra a vizsgálatot, amikor az állam törvényhozása a HB11 nevű törvényjavaslat ellen folyó pereket tárgyalta. A javaslat, melyet idén év elején fogadott el az állam képviselőháza és szenátusa is, megtiltja a transznemű lányoknak, hogy a lányok között mérettessenek meg az iskolai sportversenyeken.

Spatafore arról is beszélt, hogy a szövetség más panaszokat is kapott, melyeket szintén kivizsgáltak, de voltak a panaszosok között olyanok is, akik pusztán annyit állítottak, hogy egy bizonyos női sportoló „nem néz ki elég nőiesnek”.

Spencer Cox republikánus kormányzó március 22-én megvétózta ezt a törvényjavaslatot. Akkor a javaslatról azt mondta a sajtónak, hogy a nyilvánosság bevonása nélkül vitték keresztül, illetve azt, hogy „valószínűleg csődbe vinné a Utah-i Középiskolai Atlétikai Szövetséget, és több millió dolláros jogi költségeket eredményezne a helyi iskolai körzetek számára állami védelem nélkül”.

Az állami törvényhozás néhány nappal később felülbírálta a vétót, és a törvény júliusban hatályba lépett.