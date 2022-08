Nyertes Zsuzsa hiányolja a színészi díjakat: Sok Jászai Mari-díjashoz képest én is vagyok olyan kvalitású

Endrei Judit YouTube-műsorában vendégeskedett Nyertes Zsuzsa színésznő. A beszélgetést a Bors szemlézte, melyből az derült ki, Nyertesnek fájó pont, hogy negyven évet átölelő pályája alatt kevésszer díjazták szakmai értelemben.

Én nagyon őszinte ember vagyok és most is az leszek. Az ember körülnéz a pályán és egy Jászai Mari-díj már régóta jólesne nekem. Most szabadúszó vagyok, ezért ki is gondolna arra, hogy ez nekem fáj?