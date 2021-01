Komolyan aggódtunk, hogy Nyertes Zsuzsa megfullad a szürreális Mokka-riport közben

Ez elvileg arcjóga.

Nem ez az első alkalom, hogy Nyertes Zsuzsa és a Mokka maradandót alkot. Valószínűleg sosem fogjuk elfelejteni, amikor a színésznőt meghívták, hogy az időskori szexről beszéljen, de ő kikérte magának: nála ez még nem aktuális.

Most az volt a téma, hogy hogyan tartja fiatalosan magát, segítségként pedig egy arcjóga oktatót is hívtak. Nyertes lelkesen mutatta be a lenti videón negyedik perctől látható tokagyakorlatot, ami abból állt, hogy egy teniszlabdát nyomott az álla alá és úgy kattogott a nyelvével – attól aggódtunk, lenyeli. És nem ez volt az egyetlen meglepő mutatvány:

a vendég 5.08-nál elkezdte kanalazni magát.