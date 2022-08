Alee: Nem durva módon kell spórolni, hanem többet kell keresni

Előfordult, hogy egy este alatt félmillió forintot költött el gokartozásra.

Alee a Levente klubja című műsorban beszélt arról, hogy az X-Faktor után szórta a pénzt, és előfordul, hogy még most is nehéz visszafognia magát. A 17 éves rapper leginkább élményekre költ: például hamarosan elmegy a romániai Transzfogarasra, ami régi vágya volt, de gokartozni is eljár.

Volt, hogy egy este alatt elk*rtam félmillió forintot majdnem rá. Arra, hogy rohadt sokat mész és az egész pálya a tiéd

– fogalmazott Alee a műsorban, amit a Bors szúrt ki.

A spórolással kapcsolatban azt mondta:

Jó, ha van megspórolt pénz, de annyira spúr módon nem szeretnék spórolni, ahogy azt az emberek szeretnék körülöttem. Tehát ha megkeresek kétmilliót, abból nem fogok elrakni 1 millió 600 ezret, és 400-ból megélni. Ha van kétmillióm, akkor bőven elég, ha elrakok egymilliót belőle, és a másik egymillióból hadd éljem ki magam.

Az ő felfogása szerint „nem durva módon kell spórolni, hanem többet kell keresni”.