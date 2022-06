Kármán Odett a faceappolt képéről: Mintha átment volna rajtam egy úthenger

A retusalkalmazás magával és másokkal kapcsolatban is eltorzította a látásmódját.

Az Istenest mai adásában a Reddit és a FaceApp volt a vezető téma Istenes Bence vendégei között. Nemazalány és Kármán Odett is használta korábban a retusalkalmazást, ami mindkettőjüknél önbizalomhiányt idézett elő. Az énekesnő elárulta, hogy elég volt csupán néhányszor megszerkesztenie a fotóit az appban, hogy azt érezze, filterek nélkül már csúnya. Állítja, hogy ma már semmilyen módon nem manipulálja a képeit, amiket megoszt a közösségi oldalán.

Hasonló történetről számolt be Kármán Odett is, akinek saját bevallása szerint nem volt gondja a külsejével, de miután elkezdtek sokasodni az Instagramon a tökéletes fotók, ő is elcsábult, és kipróbálta az alkalmazást.

Rátettem (a filtereket – a szerk.), kiposztoltam, és akkor utána így nézem magam, hogy »te jó isten, hogy nézek ki«?! Mintha átment volna rajtam egy úthenger, és csak a szemem van, meg a szám és… ez nagyon gáz. Nem is így nézek ki, sokkal szebb a természetes

– magyarázta az Éjjel-Nappal Budapest színésznője, aki ma már műkörmöt és műszempillát sem visel, bár másokon nincs gondja ezekkel.

Mint mondja, az alkalmazás saját magával és másokkal kapcsolatban is eltorzította a látásmódját, ma már azonnal észre is veszi, ha egy fotót FaceAppal manipuláltak.