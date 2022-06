Angelina Jolie visszaül a rendezői székbe

Legutóbbi filmje 2017-ben debütált.

Angelina Jolie többéves kihagyás után ismét visszatér a filmrendezéshez. Legutóbbi drámája, a First They Killed My Father 2017-ben debütált, most pedig Alessandro Baricco olasz szerző Without Blood című könyvét filmesíti meg. Salma Hayek és Demián Bichir játsszák a főszerepet.

Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Olaszországban, filmre vihetem ezt az igazán különleges anyagot, és hogy Alessandro Baricco engem bízott meg a könyvének adaptálásával

– mondta a Varietynek Jolie, aki producerként is részt vesz a háborús film elkészítésében.