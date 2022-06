A kislány a Jurassic Parkból 42 évesen vörös szőnyegezett a Jurassic World premierjén

Felnőtt korára egyébként festőművész vált belőle.

Az első Jurassic Park-filmet 1993-ban, azaz 29 éve mutatták be a mozikban. Az egyik főszereplő Ariana Richards volt, aki Lex Murphyt, a dinópark tulajdonosának, John Hammondnak az egyik unokáját alakította a filmben.

Erre a jelenetére sokan emlékezhetnek:

Richards az új Jurassic World-film vörös szőnyeges premierjén is megjelent a napokban, a színésznő most 42 éves. Noha Richards számos színészi díjat nyert gyerekkorában, felnőttként inkább festészettel kezdett foglalkozni, több versenyen is megmérettette már magát tájképeivel.