Camila Cabello kikelt magából, mert a szurkolók leénekelték őt a Bajnokok Ligája döntő előtt

Szombat este rendezték a Párizsban a Bajnokok Ligája döntőjét. Bár a Real Madrid ezúttal is gyengébben játszott aktuális ellenfelénél, így is legyőzte 1–0-ra a Liverpoolt, elhódítva ezzel a serleget.

A döntő maga nem is az eredmény miatt lesz feltétlenül emlékezetes, sokkal inkább azért, mert bő félórás csúszással kezdődött a mérkőzés, mivel a szurkolók egy része nemjutott be időben a stadionba. Ellentmondásos hírek tömkelege jelent meg azóta a közösségi médiában a történtekkel kapcsolatban, sokan azt állítják, hogy több Liverpool drukker jegy nélkül próbált bejutni a stadionba, közben pedig olyan képek is megjelentek, amelyeken a rendfenntartók paprikasprayvel fújták le a stadionba igyekvő drukkereket.

A csúszás ezzel együtt azt is jelentette, hogy a meccset megelőző megnyitó műsor is később vette kezdetét, melynek főszerelője Camila Cabello volt. Shawn Mendes korábbi barátnője különösebb döccenő nélkül lenyomta a showt, a meccs után ugyanakkor nemtetszésének adott hangot a Twitteren.

A Liverpool Echo által kiszúrt, azóta eltávolított Twitter-bejegyzésekben Cabello a szurkolókra panaszkodott, akiket nem igazán kötött le a produkciója, helyette a saját csapatuk rigmusait zengték, elnyomva ezzel az énekesnőt.

Nem hiszem el, hogy az emberek ilyen hangosan énekelték a szurkolói rigmusaikat a produkciónk alatt. A csapatom és én is fáradhatatlanul dolgoztunk, hogy jó hangulatot teremtsünk és jó műsort csináljunk. Nagyon bunkó, de mindegy, örülök, hogy ti srácok imádtátok!

– állt az azóta törölt bejegyzésekben.