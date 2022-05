Eladásra kínálta a feleségét, használt autóként jellemezte a Facebookon

Sarah-nak és férjének viszonya annyira felhőtlen, hogy egy ilyen csíny is belefért.

Robbie Mcmillen és felesége, Sarah majdnem 20 éve vannak együtt, két gyermekük van. A feleség áprilisban elment egy fesztiválra, míg férje otthon maradt a gyerekekkel.

Ekkor pattant ki McMillen fejéből az ötlet, hogy poénból eladásra kínálja a feleségét – írja a Mirror.

A Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amelyben meghirdette „az átlagon felüli állapotú, kiváló fényszórókkal és fényezéssel rendelkező” feleségét, és egyéb infókat is elárult.

Jó az abroncskészlet, száz pár jár hozzá.

– írta a férj, aki az abroncs alatt a felesége rengeteg cipőjét értette.

McMillen hozzátette, hogy minden ajánlatra nyitott és a csere is érdekli, például, ha Jennifer Anistonról vagy Imelda Mayről van szó.

A férfi kapott is ajánlatokat, de időközben visszatért a felesége, aki egyébként jól szórakozott a csínyen.

Amikor megláttam a bejegyzést, csak nevettem. Ő mindig ilyen őrült dolgokat csinál. Biztos, nagyon hiányoztam neki. Régóta együtt vagyunk, a kapcsolatunk titka, hogy mindent megbeszélünk és sokat nevetünk, a legjobb barátok is vagyunk.

– mondta Sarah, aki elárulta, hogy nem vette a szívére, hogy férje a sok cipőjén élcelődött, mert neki is pontosan ugyanannyi edzőcipője van.

A feleség elmondta, hogy a két „cserealap”, Jennifer Aniston és Imelda May is szerepel a férje számára „engedélyezett celebek” listáján, ahogy az övén is helyet kapott Leonardo Di Caprio.