Egy év, eggyel több ok a vásárlásra! (x)

Amióta 2004-ben Magyarországon is megjelentek a Lidl áruházak, tanúi lehetünk a folyamatos fejlődésüknek, változásuknak, eredményeiknek. Elérték azt, hogy ha azt mondjuk Lidl, mert nem csak egy diszkontáruházra gondolunk, hanem egy „barátra”, aki folyamatosan azon fáradozik, hogy mindig valamivel többet nyújtson a vásárlóinak, a beszállítóinak, és a jövőnek is.

Innováció a vásárlókért

A Lidl Plus pontosan egy éve került bevezetésre, amelynek eredményeképpen már a vásárlók negyede használja az applikációt. Ez egy digitális hűségprogram, ami a Lidl vásárlóknak, már biztosan nem kell bemutatni. A Lidl Plus mobilalkalmazás pillanatok alatt lett népszerű, hiszen praktikus és nagyon egyszerűen használható. Az applikáció révén számos előnyhöz és extra vásárlási kedvezményhez jutnak a vásárlók, melynek köszönhetően ezidáig több mint 15 millió kedvezményre jogosító kupont váltottak be a felhasználók az elmúlt egy év alatt.

A Lidl Plus használata megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is, és ami a legjobb, hogy nem kell hozzá hagyományos műanyag kártya. Kizárólag digitális hűségprogram, amely nem csak kedvezményeket biztosít. A legtöbb hűségprogram vásárlási előny, vagy kedvezményt nyújt a kártya birtokosainak, de a Lidl Plus ezen jóval túlmutat. Olyan extra funkciókkal ruházták fel a saját fejlesztésű applikációt, amely méltó a Lidl jövőképéhez is.

Boltkereső

Térképpel, pontos címmel, útvonaltervezővel, nyitvatartással, és az elérhető extra szolgáltatásokkal. Megtudhatjuk van-e etöltőállomás, vagy éppen pékség az adott áruháznál, de abban segítséget nyújt, hogy hol van a legközelebbi áruház nyitva, ha nem a kedvenc boltunkba készülünk.

Digitális nyugták

Minden korábbi vásárlásunk digitális nyugtáját elérhetjük az appban, így, ha szükségünk lenne rá árucseréhez, vagy csak kíváncsiak vagyunk egy termék árára, bármikor rápillanthatunk újra és újra. Vettünk egy nagyobb értékű terméket? Szükség lehet még a nyugtára amelyiken szerepel, egyszerűen csillagozzuk be, és máris a kedvencek közé kerül.

Kuponok



Még ez a legalapabb hűségprogram elem is tartogat extrákat. Minden alkalommal amikor leolvassuk a hűségkártyát, kedvezményben részesülünk. Exkluzív ajánlatok, fix összegű és százalékos kedvezményt nyújtó kuponok is vannak a kínálatban.

Kupon Plus

Mivel az áruházlánc folyamatosan fejleszti az alkalmazást, ennek köszönhetően több új funkcióval is bővült az elmúlt időszakban. Februártól elindult a Kupon Plus is, ami bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy extra számla végi kedvezményt biztosít. Emellett időről-időre pontgyűjtő nyereményjátékra is lehetőség van, amellyel ezidáig akár 200.000 Ft-ot is nyerhetett egy-egy vásárló. Érdemes figyelni arra is, hogy a kedvenc áruház helyesen legyen megadva, hiszen egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek.

Nyereménykártya



Bár nyereménykártya a hivatalos neve, de ahogy az egyszerű vásárlók nevezik, a kaparós „sorsjegy”. Ez a digitális kaparós nyereményjáték, a játékszenvedély kielégítésén túl, persze további kedvezményeket is rejt.

Partner kedvezmények

A Lidl partnerei is elérhetőek az applikációban. Ezek azok a cégek, akik a Lidl Plus felhasználóknak a saját boltjaikban is extra kedvezményeket biztosítanak. Érdemes megnézni az ő ajánlataikat is, hiszen így még többet spórolhatunk.

Még nincs Lidl Plus applikációja?

Az applikáció ingyenesen és pillanatok alatt letölthető Android, iOS és Huawei rendszerű mobileszközökre, gyors regisztráció, és már birtokunkba is került a digitális hűségprogram minden előnye!

Az alkalmazás tavaly év végén „Az Év Honlapja” verseny Közönségdíjasa lett, továbbá megkapta a zsűri különdíját Az Év Applikációja kategóriában is, ami jól jelzi, hogy valóban egy innovatív, felhasználóbarát szolgáltatást nyújt a Lidl vásárlói számára.