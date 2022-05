Cardi B videóval és egy plüssmedve segítségével bemutatta, hogyan lehet hosszú körmökkel pelenkát cserélni

Kash Doll amerikai rapper egy tweetben érdeklődte meg Cardi B-től, hogy utóbbi hogyan szokott pelenkát cserélni otthon az általában igen hosszú körmeivel, mert ő bajban van a feladatot illetően.

Aye Bardi how the hell u change wav diaper with the nails? Lol i got on press ons struggling @iamcardib

– írja Cardi B, aki a videóban egy plüssmedvét pelenkáz be, miközben lánya, Kulture végignézi az egészet. Eközben olyan kérdéseket tesz fel: „Anya, miért tisztogatod a fenekét?”.

Okay girl sooo I just made a whole video 🤣😂😂Trust me you will get the hang of it! However I do feel like boys are harder to clean,they got more crevices. https://t.co/b2CeTstz1L pic.twitter.com/80PEcWlMIJ

