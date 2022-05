Betörő miatt hívtak rendőrt, meglepődtek amikor kiderült, mi okozza a fura zajokat

Betörőről érkezett bejelentés a nebraskai Bellevue rendőrségére május 2-án éjjel – írja egy helyi hírportál. Egy család kért segítséget, mert fura zajokat, lépéseket, mozgást hallottak a házuk felső szintjéről.

A helyszínre érkező rendőrök gyorsan lefülelték az elkövetőt, a család Roomba márkájú robotporszívóját. A tettes azzal védekezett, hogy csak a munkáját végezte.

During tonight’s shift, officers were called to a burglary in progress call where the reporting party heard footsteps and someone moving upstairs in their home. Officers arrived and identified the suspect as the family’s Roomba. Tweeted by @OfcVest pic.twitter.com/nQmbY6NbG9

— Bellevue Police (@BellevuePolice) May 2, 2022