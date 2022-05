Kétemberes feladat volt Kim Kardashiant belepaszírozni Marilyn Monroe ruhájába

A TMZ közzétett egy videót a ruhapróbáról.

Már több alkalommal is írtunk a hétfőn megrendezett Met-gáláról, megemlékeztünk például a szerintünk legérdekesebb ruhaösszeállításokról, de megírtuk azt is, hogy Emma Stone például esküvői ruháját vette fel az eseményre. Kim Kardashian is jelen volt a gálán, aki úgy döntött, Marilyn Monroe egyik leghíresebb ruháját veszi fel, melyet Bob Mackie tervezett. A vörös szőnyeges interjúja során elmondta, hogy három hét alatt közel hét kilótól szabadult meg annak érdekében, hogy beleférjen a ruhába, amit az azt őrző múzeum csak és kizárólag arra a pár percre adta oda neki, amíg felvonul.

A TMZ birtokába jutott egy videó, mely elvileg Kim Kardashian első ruhapróbáján készült, amikor először próbálja fel a ruhát. Ott van vele pasija, Pete Davidson is, aki a kezét fogja, támogatja Kardashiant, akinek fenekén megakad a ruha, és nem kevesebb, mint két ember és négy kéz volt szükséges ahhoz, hogy felhúzzák rajta. A ruha végül annyira szoros lett, hogy befűzni már nem tudták.