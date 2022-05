Emma Stone nem gondolta túl a Met-gálás megjelenését, csak felkapta az esküvői ruháját

Még spórolt is egy kicsit.

Hagyományosan minden év májusában érkezik a Met-gála, melyet a Vogue főszerkesztője, Anna Wintour szervez már időtlen idők óta. Az eseményre természetesen a legtöbb A-listás celeb hivatalos, hogy évről évre felülmúlják önmagukat divatügyileg, mivel minden alkalommal meghatározott tematika szerint kell felöltözniük. Idén Kim Kardashiantól kezdve Blake Livelyn és Ryan Reynoldsig rengetegen vonultak fel a vörös szőnyegen.

A jelen lévő hírességek között volt Emma Stone is, aki egy fehér Louis Vuitton ruhában bukkant fel. Mint kiderült, nem vitte túlzásba a gálára való felkészülést, mivel azt a ruhát vette fel, amit saját esküvőjén viselt. Ezt a Louis Vuitton is megerősítette, majd hozzátették, ennek ellenére a ruhát most először viseli nyilvánosan a színész. Mutatjuk is, hogy nézett ki a gálán: