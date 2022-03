Pamela Anderson a Netflixen meséli majd el viharos hollywoodi történetét

Hiába fut a Hulu streaming-szolgáltatón nagy sikerrel a Pam & Tommy című sorozat, melyben Lily James alakítja Pamela Andersont, utóbbi egyáltalán nem kíváncsi a kész anyagra, helyette a Netflixen fogja elmesélni, milyen élete volt attól kezdve, hogy felbukkant Hollywoodban.

Legalábbis ezt jelentette most be a Netflix: Twitter-posztjukban azt írták, Andersonnal több éve dolgoznak egy dokumentumfilmen, amely az életét fogja bemutatni. Ebben szakmai és magánéleti viszontagságaira is visszatekint majd a színésznő.

A dokut Ryan White rendezi, a film új interjúkat is tartalmazni fog az archív anyagok mellett, egyelőre nem tudni, hogy mikor érkezik pontosan.

