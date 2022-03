Korda György és Balázs Klári is terveznek ukrán menekülteket elszállásolni a villájukban

Korda György és Balázs Klári a Borsnak nyilatkoztak az orosz-ukrán háború kapcsán, ugyanis a házaspár segíteni szeretne az Ukrajnából Magyarországra érkező menekülteknek. A Korda-villába szeretnének befogadni szálláskeresőket.

Ebben a drámai helyzetben, egyet tehetünk: összefogunk. Erre most Magyarország nagyon jó példa. Senki, így mi sem számítottunk arra, hogy még életünkben ennyire közeli lesz egy háborús szituáció. Most mégis itt van, de mi Klárikámmal optimisták vagyunk. Bízunk az emberekben, akárhonnan jön, vagy éppen menekül. Éppen ezért a szállodánkban is elindultak a folyamatok, hogy befogadjunk menekülteket, akik szállást keresnek családjuknak