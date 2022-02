Gáspár Evelint állítása szerint nem engedték be egy felkapott budapesti étterembe

Gáspár Evelin ma kérdezz-feleket tartott Instagram oldalán, ahol követői egy felkapott étterem felől érdeklődtek. A kérdésre, hogy mit gondol a helyről, Gáspár Győző lánya azt válaszolta, hogy nyáron szeretették volna kipróbálni a párjával, de nem engedték be őket.

Nyáron szerettünk volna menni a párommal és be se engedtek minket. Velem ilyen sose történt. Általában szeretik ezek a felkapott helyek, ha ismertebb emberek mennek oda, reklám, stb. Aztán hallottam mástól is már, hogy nem engedték be, mert nem volt szimpatikus a személyzetnek