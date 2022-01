Robbie Williams azt mondja, sikerei csúcsán bérgyilkossal akarták megöletni

Erről még soha nem beszélt.

Előbb a Take That együttes tagjaként szerzett világhírnevet Robbie Williams, majd sikeres szólókarrierbe is vágott, ennek kapcsán interjúztatta az énekest a Mirror brit bulvárlap.

Most beszélt arról először, hogy valakik bérgyilkost is felbéreltek, hogy eltegyék láb alól.

Ezt még soha, soha, de tényleg soha nem mondtam sehol, de felbéreltek valakit, hogy megöljenek. Erről tényleg nem meséltem még nyilvánosan. De már rég volt. Vannak ilyen dolgok, amikor híres az ember. És én az életem egy pontján tényleg olyan híres voltam, mint mondjuk Michael Jackson. Tizenhét évesen lettem híres, huszonegy voltam, mikor jött a szólókarrier, 80 millió eladott album, tartom a rekordot az egy nap eladott jegyek számában, bla-bla-bla

– filozofált sikerein az énekes.