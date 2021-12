20 éve Göncz Árpád jókívánságait, 10 éve Tolvai Reni meglepő okfejtését néztük az ünnepi reggeli műsorokban

Két évvel járunk az RTL Klub Reggeli című műsorának indulása után, ekkor még a Balázsy Panna, Ábel Anita, Stohl András, Alföldi Róbert, Novák Péter ötös vezette a műsort, az ünnepi adásban pedig a meghívott vendégek között szerepelt Göncz Árpád és a felesége is. Velük például felidézték, hogy Göncz 1958-ban börtönbe került a forradalom utáni megtorlások részeként. Az egykori köztársasági elnök felesége arról mesélt, hogy míg férje börtönben volt, a család és a közeli barátok elhalmozták őket ajándékokkal a karácsony felé közeledve – így a gyerekeiknek ekkor sem kellett semmit nélkülözniük. Balázsy Panna rákérdezett, hogy Gönczék gyerekei mit szóltak, mikor apjukat köztársasági elnöknek nevezték ki.

Szót ejtettek az adományozás fontosságáról is, mivel a 2020-ban elhunyt Göncz Árpádné akkoriban a Kézenfogva Alapítvány kuratóriumi elnökeként munkálkodott. Fel is hívta a tévénézők figyelmét a jótékonykodás fontosságára.

Göncz Árpádtól végül azt kérte a műsorvezető, üzenjen néhány mondatot a nézőknek a szeretet ünnepének apropóján.

A műsor későbbi szakaszában a Reggeli műsorvezetői békés karácsonyt kívántak a nézőknek, Stohlék ezen felül a betlehemi háromkirályoknak is beöltöztek aznap. Alföldi némi politikai hangot is megütött a búcsúzáskor, mikor azt mondta:

Egyébiránt 2002 közeledik, ne felejtsünk el egyet: a fenyőfának az illata az mindenhonnan ugyanolyan. Jobbról is, balról is, középről is, elölről is, hátulról is. Jövőre szerintem gondoljunk erre!