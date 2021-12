Britney Spears apja kérvényt nyújtott be, hogy lánya fizesse a jogi költségeit

Idén szűnt meg a 13 évig tartó gyámsága.

Annak ellenére, hogy szeptemberben jogilag is kezdeményezték Britney Spears gyámságának megszüntetését, az énekes apja, Jamie Spears kérvényezte, hogy lánya fizesse ki a fennálló jogi költségeit, melyek azóta felmerültek. Jamie Spears elvileg egy huszonhét oldalas petíciót nyújtott be melyben azt kéri, Britney Spears állja az ügyvédjét, ha már gondját viselte az elmúlt tizenhárom évben, mint gyámja. Szerinte erre azért is van szükség, hogy a gyámság papíron is minél hamarabb lezárulhasson.

Britney Spears ügyvédje szerint ez a kérvény nemcsak jogilag alaptalan, hanem egyenesen gonosz is, merthogy szerinte Jamie Spears éveken át hasznot húzott lányából, és a pénzéből.