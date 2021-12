Börtönbe kell vonulnia a forgalomban dühösen beintő sofőrnek

Egy előzést követően alakult ki a középső ujj felmutatásában tetőző konfliktus, ami miatt az indiai férfinak fél évet a rácsok mögött kell töltenie.

Börtönbe került egy férfi Indiában, miután egy heves közúti veszekedés során dühösen bemutatott egy idegen nőnek. A feltételezések szerint a 33 éves Aniket Patil Mumbai útjain próbált megelőzni egy másik autót, amikor elszabadultak az indulatok – írja az indai média hírei alapján a LADBible.

A Times of India szerint a 66 éves nő a fiával ült a kocsijában, amikor egy jelzőlámpához közeledve megjelent mellettük egy agresszív sofőr egy piros autóval, majd megpróbálta őket balról megelőzni, ami nem csak azért volt problémás, mert Indiában bal oldali közlekedés van – így a manőver olyan volt, mintha Európában jobbról előzött volna –, hanem azért is, mert több mint 100 méteren keresztül úgy vezetett, hogy a nő autóját folyamatosan a választóvonal felé tolta.

Egy következő lámpához érve aztán a férfi letekerte az ablakot, és felmutatta a középső ujját.

A nő próbálta higgadtan kezelni a dolgot, de a másik autó sofőrje menekülőre fogta volna, amit az asszony fiának kellett megakadályoznia. A férfit ezután letartóztatták és a rendőrségre vitték, ahol az indiai törvények szellemében szexuális zaklatás, zaklatás és nőkkel szembeni szeméremsértés miatt vonták felelősségre.

A férfit végül hat hónapra börtönbüntetésre ítélték.

A bíróságon az is kiderült, hogy a felek korábban nem ismerték egymást. A vádlott védői azzal érveltek, hogy a nő már korábban is tett hasonló feljelentést, amit szerintük azért csinált, hogy „pénzt csikarjon ki” az agresszívan viselkedő másik sofőrtől, amihez az ügyvédként dolgozó fia „befolyását” is megpróbálta felhasználni.

A bíróság azonban elutasította ezt a kifogást, hiszen az, hogy a sértett fia jogi pályán dolgozik, és az, hogy történt már hasonló eset vele, nem támasztja alá azt, hogy a mostani panasza hamis lenne.

Pusztán az, hogy a nő többször volt ilyen típusú bűncselekmény áldozata, nem jelenti azt, hogy szokása ilyen típusú panaszokat benyújtani, hogy pénzt szedjen ki belőlük

– idézi a végzést a portál.