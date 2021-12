Hal a tortán: Rippel Feri a tökéletes táncemelés helyett, földre ejtette Demcsák Zsuzsát

Nem sikerült úgy kivitelezni a mozdulatot, ahogy kellett volna.

Az e heti Hal a tortán egyik szereplője Molnár Andi, aki nem meglepő módon megpróbálta megtáncoltatni a vendégeit. Míg a táncos a párjával mutatott be egy extra emelést, addig Demcsák Zsuzsának Rippel Feri jutott. A látványos mozdulatot azonban az alkalmi páros az artista gyakorlat és Demcsák Dancing with the Staros szereplése – mondjuk nem is volt túl sikeres – ellenére se tudta leutánozni.

Nagyon reméltem, hogy nem fogunk táncolni és mégis táncoltunk. Én azt hittem, hogy Andi bemutat valamit a párjával és aztán úgy hagynak minket. Ezzel szemben jött valami forgás, pörgés, ledob, felrak, nem tudom mit csinál és azt le is utánoztuk volna, ha leutánoztuk volna… Nem készültem erre és nem is akartam és azt hiszem ez látszott

– mondta Demcsák, aki végül a földön végezte.