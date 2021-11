Demcsák Zsuzsa és férje nem akarnak közös gyereket

A férfi elzárkózik az ötlettől is.

A műsorvezető és indiai férje 2019-ben ismerkedtek meg az Ázsia Expressz forgatása során és még akkor össze is házasodtak. Krishan azóta Magyarországra költözött és együtt él Demcsák Zsuzsával és gyerekeivel. Habár a tévés még idén tavasszal is úgy nyilatkozott, hogy ő akár, így 40 felett is bevállalna egy harmadik gyereket. férje elzárkózik a dologtól.

Nem akarunk közös gyereket. Krishannak nincs. Az elején én mondtam, hogy nagyon nagyon szeretnék vele egy közös gyereket és ő már akkor is azt mondta, hogy nem. Ő effektív nem akar gyereket. Azt mondja, hogy a világ legszerencsésebb férfijának érzi magát, mert van két gyereke, akik már ráadásul tinédzserkorúak, tehát az a sok minden kimaradt, ami a gyerekkorban nehézséget jelent. Készen kapott két gyereket

– mondta a Tények Plusznak Demcsák Zsuzsa.