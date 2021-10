DWTS: Szeretnénk örökre elfelejteni Ördög Nóra poénját Cookyval kapcsolatban

Kegyelem!

A Dancing with the Stars legutóbbi adásában Cooky és párja, Szécsi Debóra is parkettre léptek, produkciójuk felemás kritikákat váltott ki a zsűriből is. Az biztos, hogy kétségtelenül viccesnek ítélték meg a rádiós mozgását, amolyan Mr. Bean-szerűnek, de bár ne így lett volna, ugyanis Ördög Nóra ledobta a legrosszabb poént, amit idén televízióban sikerült.

Én meg arra gondoltam, hogy ha egy Cooky (kiejtve: kuki – a szerk.) meglepetést okoz, az mindig jó. Feltéve, ha az pozitív.

Bereczki Zoltán erre csak annyit tudott mondani: